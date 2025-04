Edenred : dévisse de -12%, au contact support majeur des 28E information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Un changement de mode de paiement au Brésil qui compliquerait le business d' Edenred provoque un trou d'air de -12% et le titre dévisse vers 28E, au contact du support majeur des 13/11/2024 et 7/04/2025.

En cas de rupture, le prochain objectif se situerait vers 27,2E puis 24,5E, l'ex-plancher du 8 juin 2018.





Valeurs associées EDENRED 27,9900 EUR Euronext Paris -12,20%