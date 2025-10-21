 Aller au contenu principal
Edenred dépasse les attentes au T3 et confirme ses objectifs annuels
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 07:05

Edenred EDEN.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires opérationnel au-dessus des attentes au troisième trimestre, le spécialiste des titres-restaurant citant une accélération de la croissance dans toutes les lignes de métier par rapport aux deux premiers trimestres de l'exercice.

Sur la période, Edenred enregistre un chiffre d'affaires opérationnel de 667 millions d'euros, en hausse de 8,2% en données comparables, tandis que les analystes tablaient sur 653 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

En Europe, Edenred affiche une croissance organique de son chiffre d'affaires opérationnel de 4,7%, tandis qu'elle atteint +12,1% en Amérique latine et 16,3% dans le reste du monde.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, dont une croissance organique de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieure à 10% en données comparables.

"Dans un environnement mondial marqué par des défis macroéconomiques persistants, Edenred confirme la robustesse et la pertinence de son modèle économique résilient et géographiquement diversifié", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le revenu total d'Edenred atteint 726 millions d'euros sur le trimestre, également au-dessus des attentes des analystes qui attendaient 707 millions d'euros.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EDENRED
20,830 EUR Euronext Paris +0,92%
