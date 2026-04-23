Edenred dépasse les attentes au T1 avec l'acquisition de nouveaux clients

(Actualisé tout du long avec détails, citation, commentaire d'analystes)

Edenred EDEN.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au premier trimestre dépassant les attentes, le groupe de services aux entreprises citant l’acquisition de nouveaux clients et la génération de valeur supplémentaire par utilisateur.

Le revenu total sur les trois premiers mois de l'année est ressorti en hausse de 3,1% en organique pour atteindre 730 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 712 millions selon un consensus compilé par Edenred.

"(Nous concentrons) nos efforts marketing et commerciaux sur l’acquisition de nouveaux clients et la génération de valeur supplémentaire par utilisateur, notamment grâce à des initiatives de ventes additionnelles et des ventes croisées", a déclaré le président-directeur général Bertrand Dumazy dans un communiqué.

Le spécialiste des titres restaurants a confirmé ses objectifs 2026 et à moyen terme, dont une baisse de l’Ebitda comprise entre 8% et 12% en données comparables cette année, en raison de l'impact du nouvel environnement réglementaire pour l’activité Repas et alimentation en Italie et au Brésil, deux de ses principaux marchés.

"Edenred a entamé l’année 2026 dans la continuité de 2025, démontrant sa capacité à (...) à atténuer l’impact du nouvel environnement réglementaire pour l’activité Repas et alimentation", a précisé Bertrand Dumazy dans le communiqué, soulignant avoir compensé l'impact en délivrant "une performance soutenue dans l’ensemble de nos lignes de métier et dans toutes nos zones géographiques".

En Bourse, l'action Edenred est sous pression en raison des difficultés liées aux changements de réglementation, "même si l'on pourrait assister aujourd'hui à un léger rebond grâce à une dynamique sous-jacente solide", indiquent les analystes de JP Morgan jeudi dans une note publiée avant l'ouverture des marchés.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Dimitri Rhodes et Lucie Barbier, édité par Blandine Hénault)