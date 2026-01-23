 Aller au contenu principal
Edenred de nouveau en fâcheuse posture sous 17,5E
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 12:16

Edenred se fait brutalement rejeter sous 19,5E pour revenir menacer le plancher des 17,85/18E (testé à plusieurs reprises depuis le 18 novembre) : le titre ne parvient pas à redécoller au-dessus des 19/19,2E.
Même si le titre parvient à s'extraire par le haut du corridor 18/19E, il se heurtera rapidement à la résistance des 19,9E, ex-plancher du 15 septembre au 15 octobre dernier.
Sous les 17,4E, Edenred risque de venir rechercher de nouveaux planchers, tout d'abord 15,7E, puis les 13,2E du 11 février 2016.

EDENRED
17,3950 EUR Euronext Paris -4,58%
