Edenred de nouveau en fâcheuse posture sous 17,5E
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 12:16
Même si le titre parvient à s'extraire par le haut du corridor 18/19E, il se heurtera rapidement à la résistance des 19,9E, ex-plancher du 15 septembre au 15 octobre dernier.
Sous les 17,4E, Edenred risque de venir rechercher de nouveaux planchers, tout d'abord 15,7E, puis les 13,2E du 11 février 2016.
Valeurs associées
|17,3950 EUR
|Euronext Paris
|-4,58%
A lire aussi
-
Sébastien Lecornu a surmonté sans surprise vendredi les deux motions de censure: celle du RN et celle de la gauche hors PS à 19 voix près. Le Premier ministre a défendu l'utilisation du 49.3 pour faire passer le budget sans vote comme une solution de "dernier recours". ... Lire la suite
-
Ils sont cinq, confinés 22 heures par jour dans le huis clos d'une cellule de 11 m2: le centre pénitentiaire de Nanterre craque, malade d'un fléau français, une surpopulation carcérale hors de contrôle dont pâtissent détenus comme surveillants. Dans cet espace ... Lire la suite
-
La motion de censure déposée par les députés du Rassemblement national (RN) concernant le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 a été rejetée vendredi à l'Assemblée nationale, subissant le même sort qu'une précédente motion de la gauche, hors Parti ... Lire la suite
-
France Travail placera son dispositif dédié à la défense sous l’autorité d’un général, annonce Farandou
Le ministre du Travail souhaite répondre aux besoins de recrutement du secteur de la défense par la création de dizaines de milliers d’emplois. "Il n'y a rien de mieux qu'un militaire pour parler aux militaires", a souligné Jean-Pierre Farandou. Mercredi 22 janvier, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer