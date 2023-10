Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Edenred: croissance de +25,8% des revenus sur neuf information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 08:29









(CercleFinance.com) - Le revenu total s'élève à 634 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en croissance de +25,3% en données publiées par rapport au troisième trimestre 2022. En données comparables, le revenu total est en progression de +23,7%



Sur les neuf premiers mois de l'année, le revenu total atteint 1 797 millions d'euros, en croissance de +25,8% en données publiées et de +24,9% en données comparables par rapport aux neufs premiers mois 2022.



Le chiffre d'affaires opérationnel atteint 575 millions d'euros au troisième trimestre 2023, en hausse de +19,0% en données publiées. Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le chiffre d'affaires opérationnel est en progression de +20,5% en données publiées et de +18,6% en données comparables.



Edenred s'attend désormais à générer un EBITDA 2023 dans la moitié haute de la fourchette de 1 020 à 1 090 millions d'euros communiquée le 25 juillet 2023.





Valeurs associées EDENRED Euronext Paris -2.07%