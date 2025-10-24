 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 201,35
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred coopte Augustin de Romanet à son conseil
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 10:55

Edenred annonce que, sur proposition du comité des rémunérations, des nominations et de la RSE, son conseil d'administration a décidé de coopter Augustin de Romanet en qualité d'administrateur indépendant, avec effet à compter de ce jour.

Cette cooptation intervient à la suite de la démission de Thierry Delaporte, annoncée le 9 octobre. La ratification de cette cooptation pour la durée restant à courir du mandat de Thierry Delaporte, sera soumise à l'assemblée générale du 7 mai 2026.

Augustin de Romanet apportera en particulier au conseil son expérience élargie, aussi bien en tant que PDG et administrateur de sociétés cotées, qu'en tant qu'ancien haut fonctionnaire. De 2012 à février 2025, il a occupé le poste de PDG du groupe ADP.

Valeurs associées

EDENRED
25,8000 EUR Euronext Paris +2,42%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank