Edenred confirme ses objectifs 2025 malgré un plafonnement des commissions en Italie

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La société française de services prépayés Edenred , qui commercialise le Ticket Restaurant, s'est dit mardi "confiante" pour 2025, après des résultats en nette hausse en 2024 et malgré un plafonnement des commissions que lui versent les commerçants en Italie.

Le groupe a publié un bénéfice net supérieur aux attentes pour 2024, à 507 millions d'euros, quasi doublé par rapport à 2023 (+90%) où il avait été affecté par une amende versée à l'Autorité de la concurrence en France.

Sans prendre en compte l'amende de 2023, le résultat croît de 19%. Le chiffre d'affaires augmente de 13% à 2,85 milliards d'euros, tiré par la branche avantages aux salariés (1,7 milliard d'euros, +15%) et les solutions de mobilité (624 millions, +8%).

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 1,26 milliard d'euros l'an dernier, en hausse de 15,7%, mieux qu'attendu par les analystes.

"Pour 2025, nous nous sommes fixé pour objectif ambitieux, malgré un environnement économique incertain en Europe, de faire croître notre Ebitda de plus de 10% en données comparables, un objectif qui tient compte de l’introduction d'un plafonnement des commissions marchandes en Italie", indique Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred cité dans le communiqué.

Les commissions payées par les commerçants du secteur privé aux émetteurs de titre-restaurant vont être plafonnées à 5% sur le marché transalpin, selon Edenred.

Ce changement qui devrait intervenir au deuxième semestre va coûter 60 millions d'euros au groupe en 2025.

Fin octobre, Edenred avait averti sur ce risque qui pourrait lui coûter "de l'ordre de 120 millions d'euros en année pleine", une annonce qui avait fait plonger son cours de Bourse.

Pour 2025, "notre confiance repose sur la forte récurrence, la richesse et la diversité de notre modèle économique, sur le maintien d’une bonne dynamique de croissance de nos activités d’avantages aux salariés et de mobilité et sur la contribution attendue de nos dernières acquisitions", indique le PDG.

Le groupe annonce par ailleurs qu'il a "entamé une rationalisation de son portefeuille d'activités" et qu'il a lancé un programme "visant à réduire l’augmentation de ses charges opérationnelles", citant comme exemple "le déploiement de centres de services partagés pour ses fonctions supports."

Il proposera à ses actionnaires un dividende en hausse de 10%, à 1,21 euro par action.

Avec 12.000 employés dans le monde, Edenred commercialise des solutions de paiement à usages spécifiques pour l'alimentation (titres-restaurant), l'engagement des employés (cartes cadeaux, plateformes), la mobilité (solutions multi-énergies, incluant recharge électrique, maintenance, péage et parking), ainsi que les paiements professionnels (cartes virtuelles).