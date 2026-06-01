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Edenred confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 07:18

Edenred annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat de rachat d'actions portant sur un montant maximal de 50 MEUR, valable jusqu'au 31 octobre prochain, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale du 7 mai dernier.

Les actions ainsi rachetées seront affectées aux objectifs de couverture de plans d'attribution gratuite d'actions, précise le groupe de solutions d'avantages aux salariés.

À titre indicatif, au cours de clôture de l'action du 29 mai, le montant de 50 MEUR correspondrait à un volume total de 2,1 millions d'actions (soit 0,9% du capital de la société).

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