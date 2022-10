Edenred complète son offre d’automatisation du traitement des factures dans les paiements inter-entreprises aux États-Unis avec l'acquisition d’IPS

Edenred, la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'IPS, leader dans l'automatisation du traitement des factures ( invoice automation ) , via Edenred CSI, sa filiale dédiée aux paiements inter-entreprises.

Par cette acquisition , Edenred CSI enrichit sa proposition de valeur en intégrant à sa plateforme digitale une solution clé en main d’automatisation du traitement des factures et en se développant le long de la chaîne de valeur du procure-to- pay 1 . Grâce à l’association des technologies d'automatisation du traitement ( invoice automation ) et du paiement des factures fournisseurs, Edenred CSI proposera à ses clients une solution intégrée de bout en bout permettant de simplifier et rationaliser davantage l'ensemble du processus de gestion des factures fournisseurs.

Edenred CSI a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'IPS. Fondé en 1991 et pionnier dans l'utilisation de l'automatisation de documents sur le cloud , IPS offre aujourd'hui une solution complète d'automatisation du traitement des factures, de leur saisie à leur approbation, dans un environnement cloud sécurisé. En s'appuyant sur une plateforme efficace et une technologie perfectionnée, IPS enregistre un taux d'exactitude des données de 99,95 % – la meilleure performance du secteur. Résolument tourné vers la technologie et porté par un service client unique et une qualité inégalée, IPS est devenu un leader mondial du marché et compte parmi ses clients de grandes marques internationales, avec un montant annuel de factures traitées représentant plus de 100 milliards de dollars. Basé dans le New Jersey, IPS emploie environ 50 salariés.

Depuis son acquisition en 2018, Edenred CSI a continué de développer des solutions avancées pour le marché nord-américain des paiements inter-entreprises, encore sous-pénétré. Grâce à ses investissements réguliers, la plateforme d’Edenred CSI couvre aujourd'hui tous les modes de paiement et dispose d'un écosystème élargi, intégré à plus de 350 ERP, le positionnant comme un leader en matière d’automatisation des paiements inter-entreprises. Grâce à une technologie d'automatisation du traitement des factures de premier plan, l'acquisition d'IPS permet à Edenred CSI de se développer le long de la chaîne de valeur et d’offrir une solution invoice -to- pay intégrée. Cette acquisition permet à Edenred CSI de renforcer son positionnement dans ses principaux secteurs d’activité et d’en pénétrer de nouveaux.

Gilles Coccoli , Directeur général Solutions de paiement et nouveaux marchés chez Edenred, a déclaré : « Par l'acquisition d'IPS, avec qui nous collaborons depuis 2015 , Edenred CSI réaffirme son ambition de pénétrer davantage le marché nord-américain des paiements inter - entreprise en se développ ant le long de la chaîne de valeur du procure-to-pa y 1 . La solution innovante d’automatisation du traitement des factures et la plateforme efficace proposées par IPS s'intégreront facilement à la plateforme digitale d ’Edenred CSI, afin d’offrir aux clients existants, comme aux nouveaux, une solution invoice-to-pay complète et saisir de nouvelles opportunités de croissance . Nous souhaitons la bienvenue chez Edenred à l'équipe d'IPS et nous nous réjouissons de continuer à porter la transformation du marché des paiements inter-entreprise s aux États-Unis » .

Greg Bartels , Fondateur et Président d'IPS , a ajouté : « L'intégration des solutions d'IPS à la plateforme d ’Edenred CSI permet d’offrir un processus digitalisé complet et intégré qui limitera les erreurs relatives aux factures tout en améliorant considérablement le traitement automatisé des paiements. Nos savoir -faire respectifs dans la digitalisation de processus manuels permettront à nos clients d’optimiser chaque étape du traitement des factures fournisseurs , de la réception à leur paiement. Nous sommes convaincus que nos clients tireront un bénéfice considérable de cette fusion , en particulier dans les secteurs d’activité communs tels que les médias ou la gestion immobilière . »

À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 52 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de 950 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC40 ESG, CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good, et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

1 Processus « de l'achat au paiement » englobant la commande, l'achat, la réception, le paiement et la comptabilisation des biens et services.

