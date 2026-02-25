Edenred chute, la réglementation des titres-restaurant au Brésil sera appliquée

Edenred EDEN.PA chute en Bourse mercredi après avoir annoncé se préparer à appliquer au Brésil le nouveau dispositif national des titres-restaurant et titres-alimentation, après la confirmation de son applicabilité par le président du tribunal fédéral du pays, le groupe français confirmant en conséquence ses perspectives révisées pour inclure l'impact de cette mesure.

"Edenred et l'association professionnelle ABBT se réservent le droit de faire appel de cette décision", précise un communiqué d'Edenred, qui ajoute avoir "engagé une action sur le fond, dont la décision est attendue au plus tôt fin 2026", mais dit se préparer à appliquer le décret "dans les prochains jours".

Edenred avait abaissé en novembre ses perspectives financières après avoir pris acte du nouveau cadre réglementaire au Brésil et exprimé son inquiétude quant aux conséquences des dispositions.

Le groupe de services aux entreprises a confirmé mercredi anticiper une baisse de 8% à 12% de l'Ebitda en comparable et précisé que cette décision ne modifie pas ses prévisions pour 2026, 2027 et 2028.

A Paris, vers 10h15 GMT, l'action baisse de 4,3% à 18 euros, tandis que celle de son concurrent Pluxee PLX.PA ,

également concerné

par les mesures au Brésil, perd 3,9% à 11 euros au même moment.

Pluxee n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon les analystes de JP Morgan dans une note, la décision du tribunal brésilien accentue "l’incertitude notable" réglementaire dans les principaux marchés.

Ils soulignent qu'il faudra du temps pour que l’action se reprenne, compte tenu des inquiétudes élevées, et évoquent un "risque de contagion" qui reste un facteur pesant sur le secteur.

D'après les analystes de Jefferies, l’annulation de la suspension implique que tous les émetteurs, y compris Edenred et Pluxee, devront se conformer au décret et préparer son application dès mars 2026, impactant les résultats financiers de 2026.

Jefferies précise qu'Edenred Brésil devrait contribuer pour 551 millions d’euros aux revenus 2025 du groupe, soit 20 % du total, tandis que l’exposition de Pluxee atteint 29 % de ses revenus.

