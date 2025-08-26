 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 728,50
-1,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Edenred : chute de plus de 5%, sous 25,3E
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 17:45

(Zonebourse.com) - Edenred amplifie son repli au fil des heures et chute de plus de 5%, sous 25,3E, enfonçant son plancher des 25,6E de la mi-juillet.
Le titre semble bien parti pour combler le 'gap' des 24,5E du 5 août, voir retracer le plancher majeur des 24,1E des 19 juin et 1er août dernier.

Valeurs associées

EDENRED
25,2900 EUR Euronext Paris -4,92%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

