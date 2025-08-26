Edenred : chute de plus de 5%, sous 25,3E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 17:45









(Zonebourse.com) - Edenred amplifie son repli au fil des heures et chute de plus de 5%, sous 25,3E, enfonçant son plancher des 25,6E de la mi-juillet.

Le titre semble bien parti pour combler le 'gap' des 24,5E du 5 août, voir retracer le plancher majeur des 24,1E des 19 juin et 1er août dernier.





Valeurs associées EDENRED 25,2900 EUR Euronext Paris -4,92%