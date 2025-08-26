Edenred : chute de plus de 5%, sous 25,3E
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 17:45
Le titre semble bien parti pour combler le 'gap' des 24,5E du 5 août, voir retracer le plancher majeur des 24,1E des 19 juin et 1er août dernier.
Valeurs associées
|25,2900 EUR
|Euronext Paris
|-4,92%
A lire aussi
-
(AOF) - Elis a apporté une correction à son dernier communiqué à propos du coupon fixe annuel. Le texte corrigé de notre dépêche suit. Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions ... Lire la suite
-
Gouvernement Bayrou et instabilité politique chronique : la France bientôt face à la défiance des marchés ?
Le vote de confiance annoncé par François Bayrou pour le 8 septembre vient agiter une fois de plus le risque, aujourd'hui faible mais pas improbable, d'une crise financière et de défiance des marchés. La France en situation critique? Sans être au bord du précipice, ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi avec les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la situation politique en France. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,64% à 7.714,15 points, le Footsie britannique ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur et surtout marquée par l'instabilité politique en France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer