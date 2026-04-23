Edenred-CA +3,1% en organique au T1 malgré les pressions au Brésil et en Italie

(Corrige pour retirer la mention erronée du consensus)

Edenred EDEN.PA a fait état jeudi d'une hausse de 3,1% en organique de son chiffre d'affaires opérationnel au premier trimestre, à 673 millions d'euros, malgré les pressions liées aux évolutions réglementaires au Brésil et en Italie.

Hors impact des changements réglementaires dans ces deux pays, le chiffre d'affaires opérationnel progresse de 8,2% en données comparables, "soit un niveau en ligne avec la croissance intrinsèque de +8,3% enregistrée sur la totalité de l’exercice 2025", note Edenred.

"Edenred a entamé l’année 2026 dans la continuité de 2025, démontrant sa capacité à (...) à atténuer l’impact du nouvel environnement réglementaire pour l’activité Repas et alimentation", a déclaré le président-directeur général Bertrand Dumazy dans un communiqué, soulignant avoir compensé l'impact en délivrant "une performance soutenue dans l’ensemble de nos lignes de métier et dans toutes nos zones géographiques".

Le spécialiste des titres restaurants a confirmé ses objectifs 2026 et à moyen terme, dont une baisse de l’Ebitda comprise entre 8% et 12% en données comparables cette année.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)