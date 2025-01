Edenred : bute sur 31,8E, rechute sous 31E information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 10:59









(CercleFinance.com) - Edenred rechute sous 31E après un nouvel échec sous 31,8E : le titre va donc poursuivre ses oscillations au sein d'un corridor 29,6/31,75E 33,8E.

En cas de 'sortie par le haut', le principal objectif demeure le 'gap' des 33,8E du 23/10/2024.





Valeurs associées EDENRED 30,96 EUR Euronext Paris -2,49%