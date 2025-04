Edenred: Baillie Gifford dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Baillie Gifford & Co, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Edenred , au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.



Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 12.822.083 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 5,31% du capital et 5,24% des droits de vote du groupe de solutions de paiement.





Valeurs associées EDENRED 28,1300 EUR Euronext Paris -3,50%