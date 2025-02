Edenred: annulation d'actions autodétenues information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Edenred indique que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de procéder, avec effet au 24 février, à la réduction du capital social par voie d'annulation de 447.310 actions autodétenues représentant 0,18% du capital social.



Ces actions ont été rachetées du 17 au 31 décembre dernier dans le cadre du programme annoncé le 8 mars 2024. A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social du groupe de solutions de paiement se trouve composé de 241.526.670 actions.





