Edenred: annulation d'actions autodétenues

(CercleFinance.com) - Edenred annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de procéder à la réduction du capital social, par voie d'annulation de 4.502.462 actions autodétenues représentant 1,8% du capital social du groupe de solutions de paiement.



Ces actions ont été rachetées entre les 19 avril et 10 septembre 2024, dans le cadre de l'opération de rachat d'actions annoncée le 8 mars dernier. A l'issue de cette annulation, le nombre d'actions composant le capital social d'Edenred s'élève à 245.085.597.





