Communiqué de presse

24 novembre 2019

Edenred annonce le retour à la normale de ses opérations après une attaque informatique

Victime d'une attaque de ses systèmes d'information par un logiciel malveillant le 21 novembre 2019, Edenred a progressé rapidement dans la restauration des services affectés au cours des deux derniers jours, permettant la reprise progressive de ses activités.

Le logiciel malveillant, de nouvelle génération, est désormais identifié et ne s'est pas propagé.

Le retour à la normale rapide des activités d'Edenred a été rendu possible grâce aux mesures de précaution prises immédiatement après l'attaque, notamment la déconnexion des systèmes afin de protéger les activités commerciales et les opérations des clients.

Selon des analyses approfondies, réalisées avec le soutien des meilleurs spécialistes et experts externes du domaine, aucun élément n'indique, à ce stade, que des données personnelles de quelque sorte que ce soit aient été volées ou consultées, ni qu'une contamination ou propagation auprès des clients d'Edenred soit à déplorer.

Edenred reste pleinement mobilisé pour assurer à ses clients la meilleure qualité et la continuité de ses services. Le Groupe a agi avec la plus totale transparence à leur égard, et continuera de le faire sans aucune réserve.

Edenred accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Sa plateforme d'intermédiation de premier plan connecte 50 millions de salariés utilisateurs et 2 millions de commerçants partenaires via 830 000 entreprises clientes, dans 46 pays. En 2018, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions de paiement à usages spécifiques, représentant un volume d'affaires proche de 30 milliards d'euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Ses 10 000 collaborateurs ont pour mission d'optimiser la vie des salariés, de renforcer l'efficacité des entreprises et de développer le chiffre d'affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)

Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d'affaires)

Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes de motivation) ; Programmes sociaux publics.

Pour plus d'informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

