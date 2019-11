Communiqué de presse

22 novembre 2019

Edenred annonce être l'objet d'une infection par des logiciels malveillants

Edenred S.A. ("Edenred") (EDEN) annonce avoir été victime d'une infection de ses systèmes d'information par des logiciels malveillants le 21 novembre 2019. Edenred analyse actuellement l'étendue de l'attaque.

Dès détection de l'attaque, Edenred a immédiatement mis en place des mesures préventives afin de se protéger contre toute infection ultérieure, en conformité avec la politique de cyber-sécurité du Groupe.

Edenred s'engage à utiliser tous les moyens disponibles pour protéger ses opérations et les informations de ses clients.

Edenred a pris contact avec les autorités et les instances de réglementation concernées.

??

Edenred accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Sa plateforme d'intermédiation de premier plan connecte 50 millions de salariés utilisateurs et 2 millions de commerçants partenaires via 830 000 entreprises clientes, dans 46 pays. En 2018, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré 2,5 milliards de transactions de paiement à usages spécifiques, représentant un volume d'affaires proche de 30 milliards d'euros, réalisées principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Ses 10 000 collaborateurs ont pour mission d'optimiser la vie des salariés, de renforcer l'efficacité des entreprises et de développer le chiffre d'affaires des commerçants à travers trois lignes de métiers :

Avantages aux salariés (alimentation, restauration, bien-être, loisirs, culture, services à la personne)

Solutions de mobilité professionnelle (carburant, péage, maintenance, voyage d'affaires)

Solutions complémentaires : Services de paiement aux entreprises (cartes de paiement virtuelles, virements identifiés, règlements fournisseurs) ; Motivation et récompenses (plateformes et cartes cadeaux, programmes de motivation) ; Programmes sociaux publics.

Pour plus d'informations : www.edenred.com

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

??

CONTACTS

Direction de la communication







Marie-Laurence Bouchon

+33 (0)1 74 31 86 11

marie-laurence.bouchon@edenred.com







Relations presse







Matthieu Santalucia

+33 (0)1 74 31 87 42

matthieu.santalucia@edenred.com Relations investisseurs







Solène Zammito

+33 (0)1 74 31 88 68

solene.zammito@edenred.com







Loïc Da Silva

+33 (0)1 74 31 87 09

loic.dasilva@edenred.com













Pièce jointe