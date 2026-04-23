Edenred: activité en légère hausse au 1er trimestre malgré les réformes en Italie et au Brésil

La société française de services prépayés Edenred, qui commercialise le Ticket restaurant, a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en progression de 0,8% au 1er trimestre malgré l'impact de nouvelles réglementations en Italie et au Brésil.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Entre janvier et mars, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 730 millions d'euros dont 673 millions de chiffre d'affaires opérationnel - hors revenus purement financiers (+0,9%).

Ces ventes sont légèrement supérieures aux attentes des analystes de Factset qui tablaient sur 720 millions d'euros.

"Edenred a entamé l’année 2026 dans la continuité de 2025, démontrant sa capacité à générer une croissance intrinsèque à un chiffre élevé et à atténuer l’impact du nouvel environnement réglementaire pour l’activité repas et alimentation au Brésil et en Italie", déclare le PDG Bertrand Dumazy, cité dans le communiqué.

A données comparables et en excluant les impacts des changements réglementaires au Brésil et en Italie, le chiffre d'affaires ressort en hausse de 8,2%.

Le Brésil et l'Italie, qui pèsent chacun 10% du chiffre d'affaires opérationnel mondial d'Edenred, ont mis en place un plafond sur les commissions reversées par les commerçants pour l'activité titres-restaurant et titres-alimentation, à 5% en Italie depuis septembre 2025 et 3,6% au Brésil depuis fin février 2026.

L'impact de la réforme en Italie est estimé pour 2026 à "environ 60 millions d'euros", a rappelé la directrice générale finance, Virginie Duperat-Vergne, lors d'un échange téléphonique avec des journalistes.

Pour le Brésil, la perte est d'"à peu près 170 millions d'euros". Soit, au total, "230 millions de manque à gagner pour un volume d'affaires qui lui n'aura pas changé", selon elle.

"Au Brésil, l'activité mobilité est au moins aussi importante que la partie avantages aux salariés", ce qui va permettre de conserver "un chiffre d'affaires important" dans ce pays, a-t-elle détaillé.

L'activité avantages aux salariés, qui représente 66% du chiffre d’affaires opérationnel d’Edenred, s'est repliée de 1% à 446 millions d’euros au premier trimestre.

Le chiffre d’affaires opérationnel de la mobilité, qui représente 26% du total d’Edenred, est lui en hausse de 6,7% à 176 millions d’euros.

Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs. "Pour 2026, compte tenu des impacts réglementaires au Brésil et en Italie, nous visons une baisse organique de notre Ebitda (excédent brut d'exploitation, NDLR) comprise entre moins 8% et moins 12%", a rappelé Virginie Duperat-Vergne.