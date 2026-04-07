Edenred a obtenu la note " A " au classement " Climate Change " 2025 du CDP
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:54
Cette notation place Edenred parmi les 4 % d'entreprises leaders en matière de gestion des impacts climatiques, sur un total de 22 100 entreprises évaluées à travers le monde.
Elle renforce également le positionnement d'Edenred comme un partenaire de référence pour accompagner ses clients dans leur transition environnementale.
Edenred a significativement renforcé sa stratégie de décarbonation et la qualité de son reporting extra-financier.
La note " A " attribuée par le CDP repose sur plusieurs critères exigeants. Dans le détail, le CDP récompense un " plan de transition crédible " aligné sur les Accords de Paris qui visent à limiter la hausse de la température globale à la surface du globe à 1,5C° par rapport à l'ère préindustrielle.
Par ailleurs, les entreprises avec une note A se distinguent par l'audit par un tiers indépendant de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et liées à l'énergie (Scope 1 et 2), ainsi que leurs autres émissions indirectes tout au long de la chaîne de valeur (Scope 3).
Par rapport à l'année de référence 2019, le Groupe a réduit ses émissions de scopes 1 et 2 de 31% en 2025. Sur la même période, l'intensité de ses émissions de scope 3 a diminué de 43% par million d'euros de valeur ajoutée.
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