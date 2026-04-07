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Edenred a obtenu la note " A " au classement " Climate Change " 2025 du CDP
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:54

Edenred a obtenu pour la première fois la note " A " au classement " Climate Change " 2025 du CDP, un organisme indépendant de référence mondiale en matière de reporting environnemental.

Cette notation place Edenred parmi les 4 % d'entreprises leaders en matière de gestion des impacts climatiques, sur un total de 22 100 entreprises évaluées à travers le monde.

Elle renforce également le positionnement d'Edenred comme un partenaire de référence pour accompagner ses clients dans leur transition environnementale.

Edenred a significativement renforcé sa stratégie de décarbonation et la qualité de son reporting extra-financier.

La note " A " attribuée par le CDP repose sur plusieurs critères exigeants. Dans le détail, le CDP récompense un " plan de transition crédible " aligné sur les Accords de Paris qui visent à limiter la hausse de la température globale à la surface du globe à 1,5C° par rapport à l'ère préindustrielle.

Par ailleurs, les entreprises avec une note A se distinguent par l'audit par un tiers indépendant de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) directes et liées à l'énergie (Scope 1 et 2), ainsi que leurs autres émissions indirectes tout au long de la chaîne de valeur (Scope 3).

Par rapport à l'année de référence 2019, le Groupe a réduit ses émissions de scopes 1 et 2 de 31% en 2025. Sur la même période, l'intensité de ses émissions de scope 3 a diminué de 43% par million d'euros de valeur ajoutée.

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1 commentaire

  • 10:10

    Evaluation qui va passer à la trappe au premier gros coup de Trafalgar.

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