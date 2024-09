Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Edenred: -5% vers 34,2E, retest du plancher annuels en vue ? information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Edenred chute de -5% vers 34,2E et retombe sur ses niveaux du 25 septembre, c'est à dire très proche de son plancher des 23 et 25/09.

En cas d'enfoncement, le prochain objectif pourrait se situer vers 30,7E, le plancher annuel du 16 et 23 mars dernier.





Valeurs associées EDENRED 33,95 EUR Euronext Paris -5,43%