ECT, GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES annoncent la signature d'un protocole de coopération portant sur le développement de solutions de mobilité à hydrogène dans le secteur des travaux publics.

Ce protocole prévoit, au cours de sa première phase, qu'ECT confie à BOUYGUES ENERGIES SERVICES le développement d'une station de production et de distribution d'hydrogène renouvelable de 2 MW.



En parallèle, ECT confie à GAUSSIN les études de conception et de réalisation pour s'équiper de 3 types de camions GAUSSIN à hydrogène, destinés à deux types de flux :

- Un flux interne (transport sur site) composé d'une dizaine de véhicules 10x4 benne 70 tonnes avec 10h d'autonomie et d'un porteur 10x4 benne en version autonome sans cabine permettant d'embarquer 25% de charge utile supplémentaire

- Un flux externe (transport routier à destination du site) composé de plusieurs tracteurs 4x2 44 tonnes avec une autonomie de 500 km



Les partenaires envisagent les premières mises en service dès 2022.