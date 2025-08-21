Zone euro/PMI: L'activité du secteur privé a accéléré en août, hausse des nouvelles commandes

Les entreprises du secteur privé de la zone euro ont connu en août une hausse des nouvelles commandes pour la première fois depuis mai 2024, soutenant une expansion de l'activité malgré la faiblesse continue des exportations, selon une enquête de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiée jeudi.

L'indice PMI HCOB composite, qui regroupe les services manufacturier et des services, a progressé à 51,1 en août après 50,9 en juillet, soit le troisième mois consécutif d'amélioration et le plus haut niveau touché depuis mai 2024.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un indice PMI composite de 50,7.

Le seuil de 50 sépare une contraction d'une croissance de l'activité.

"La situation s'améliore. L'activité économique a repris tant dans le secteur manufacturier que dans les services", observe Cyrus de la Rubia, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

L'indice PMI du secteur manufacturier a progressé à 50,5 en août, après 49,8 en juillet, renouant avec la croissance pour la première fois depuis plus de trois ans.

L'indice PMI pour les services a atteint 50,7 en août après 51 en juillet.

Les pressions inflationnistes se sont toutefois intensifiées en août, les coûts des intrants ayant augmenté de façon la plus marquée en cinq mois.

La hausse des coûts dans le secteur des services a atteint son plus haut niveau depuis mars, tandis que les prix à la production dans l'ensemble du bloc ont augmenté à leur rythme le plus rapide en quatre mois.

"La Banque centrale européenne pourrait être quelque peu gênée par la pression croissante sur les coûts dans le secteur des services", pointe Cyrus de la Rubia. "Après tout, elle mise sur un ralentissement de la croissance des salaires pour contribuer à faire baisser l'inflation dans ce secteur crucial de l'économie".

