EcoVadis Et Gaïa saluent Makheia pour ses engagements RSE

Les deux agences de notation RSE et ESG, EcoVadis et Gaïa Research, viennent de publier leurs évaluations 2021 / 2022 et attribuent respectivement les scores de 61/100 et 62/100 à Makheia, et lui décernent toutes deux une médaille d’argent. A cette occasion, le Groupe publie pour la première fois une charte RSE.



EcoVadis, agence de notation indépendante, propose un service d’évaluation complet de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ; elle a attribué une médaille Silver à Makheia pour l’évaluation de sa performance RSE 2021/2022.

Avec une note globale de 61 sur 100, dont un score de 70 % dans la catégorie Social & Droits de l’homme, Makheia entre aujourd’hui dans le 20 % des entreprises les mieux notées dans l’évaluation EcoVadis.



Gaïa Research, agence de notation extra-financière, spécialisée dans la notation des performances ESG des PME et ETI cotées sur les marchés européens, attribue également un trophée d’argent à Makheia.

Avec une note de 62 sur 100, Makheia est en hausse sur l’ensemble des indicateurs - à noter que la moyenne des 32 autres entreprises auditées sur le secteur Services de Communication est de 53/100.



A l’occasion de la publication de ces résultats, Makheia publie pour la première fois sa charte de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).