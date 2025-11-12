Écoutez-vous des robots ? Une enquête montre que la musique d'IA est pratiquement indétectable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les abonnés et les téléchargements de Deezer au paragraphe 5, contexte avec l'affaire OpenAI en Allemagne, enquête sur le cinéma aux États-Unis aux paragraphes 10-11) par Jaspreet Singh

Une enquête Deezer-Ipsos a montré mercredi que 97 % des auditeurs ne peuvent pas faire la distinction entre les chansons générées par l'intelligence artificielle et celles composées par l'homme, soulignant les préoccupations croissantes selon lesquelles l'IA pourrait bouleverser la façon dont la musique est créée, consommée et monétisée.

Les résultats de l'enquête, pour laquelle Ipsos ISOS.PA a interrogé 9 000 participants dans huit pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, mettent en lumière les préoccupations éthiques croissantes de l'industrie musicale, car les outils d'IA capables de générer des chansons soulèvent des problèmes de droits d'auteur et menacent les moyens de subsistance des artistes.

L'étude a également montré que la plupart des auditeurs souhaitent un étiquetage clair de la musique générée par l'IA, a déclaré la plateforme de streaming musical Deezer DEEZR.PA .

Selon l'étude, 73 % des personnes interrogées sont favorables à la divulgation des titres générés par l'IA lorsqu'ils sont recommandés, 45 % recherchent des options de filtrage et 40 % déclarent qu'elles sauteraient complètement les titres générés par l'IA. Environ 71 % des personnes interrogées se sont déclarées surprises par leur incapacité à faire la distinction entre les titres créés par l'homme et les titres synthétiques.

Deezer, qui compte 9,7 millions d'abonnés, a vu les soumissions quotidiennes de musique générée par l'IA passer à plus de 50 000, soit environ un tiers du total des téléchargements, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 18 % enregistrés en avril. L'entreprise a introduit le marquage et exclu les morceaux produits par l'IA des listes de lecture éditoriales et des recommandations algorithmiques afin de promouvoir la transparence.

"Nous croyons fermement que la créativité est générée par des êtres humains et qu'elle doit être protégée", a déclaré Alexis Lanternier, directeur général de Deezer, à Reuters, appelant à la transparence.

M. Lanternier a souligné la complexité de la mise en œuvre de structures de rémunération différenciées pour la musique d'IA, déclarant qu'un "changement massif" dans les politiques de rémunération reste un défi. Deezer a également commencé à exclure les faux flux des paiements de redevances.

La question a attiré l'attention au début de l'année lorsque le groupe d'IA "The Velvet Sundown" a attiré un million d'auditeurs mensuels sur Spotify SPOT.N avant que ses origines synthétiques ne soient révélées. Universal Music Group UMG.AS a récemment réglé une affaire de droits d'auteur avec la société de musique artificielle Udio. Bien que les conditions financières n'aient pas été divulguées, les parties prévoient de lancer une plateforme de création musicale alimentée par l'IA en 2026, en utilisant de la musique sous licence pour former l'outil. Mardi, un tribunal de Munich a jugé que le ChatGPT d'OpenAI violait les lois allemandes sur les droits d'auteur en reproduisant les paroles de chansons, une décision dont l'entreprise a déclaré qu'elle pourrait faire appel.

L'attitude des consommateurs à l'égard de l'IA dans les médias reste mitigée. Une enquête réalisée en mai par Luminate a révélé que la majorité des spectateurs américains étaient indifférents ou acceptaient l'utilisation de l'IA pour des tâches cinématographiques telles que les effets visuels, mais qu'ils étaient sceptiques quant aux scénarios écrits par l'IA ou aux acteurs synthétiques.