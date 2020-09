Ecoslops signe les principes d'Océan Durable des Nations Unies

Paris le 7 septembre 2020





Ecoslops, la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce la signature des Principes d'Océan Durable des Nations Unies.



Lancés en septembre 2019, les Principes d'Océan Durable ont été élaborés en consultation avec des parties prenantes du secteur privé, des ONG, des établissements universitaires et des agences des Nations Unies. Ils ont pour but de s'appuyer sur et de compléter les dix principes fondamentaux du Pacte mondial des Nations Unies sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.



Vincent FAVIER, PDG a déclaré : « Nous sommes heureux de nous joindre à des chefs d'entreprise du monde entier pour soutenir des principes clairs et partagés pour un Océan Durable. En tant qu'entreprise d'économie circulaire, nous sommes fiers de contribuer à des océans exempts de résidus d'hydrocarbures en les recyclant en nouveaux carburants, et de soutenir et de promouvoir ces Principes d'Océan Durable tout au long de notre chaîne de valeur.



En tant que signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, Ecoslops est particulièrement impliqué dans le Principe n°3 d'Océan Durable : « Agir pour prévenir la pollution affectant les océans, réduire les émissions de gaz dans leurs opérations pour prévenir le réchauffement et l'acidification des océans, et œuvrer pour une économie circulaire. »



(...) Lire l'intégralité du communiqué en PDF ci-dessous.