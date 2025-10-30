ECOSLOPS : ECOSLOPS : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025
Paris, le 30 octobre 2025
A 20 heures
Ecoslops annonce avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel 2025 peut être consulté :
- Sur le site de la société dans la rubrique : https://www.ecoslops.com/category/finance/centre-de-documentation-rapports-financiers/
- Et sur le site d'Euronext Growth : https://live.euronext.com/fr/product/equities/FR0011490648-ALXP
A PROPOS D'ECOSLOPS
Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris
Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique : ALESA / éligible PEA-PME.
Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - +33 (0)1 83 64 47 43
Ecoslops fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante, permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux de 2ème génération aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux armateurs une solution économique et plus respectueuse de l'environnement.
www.ecoslops.com
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94656-cp-mise-a-disposition-du-rapport-financier-semestriel-2025.pdf
