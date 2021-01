Ecoslops - Chiffre d'Affaires 2020 et Faits Marquants

o Un exercice 2020 fortement impacté par les effets de la crise sanitaire,

mais aussi marqué par :

o Le lancement opérationnel et l'intérêt soutenu pour la solution Mini-P2R avec la signature de 3 LOI et la mise en construction de la première unité

o Le maintien du calendrier de démarrage de notre unité de Marseille

o La forte progression de notre performance RSE récompensée par notre nouvelle notation Gaïa Rating et notre intégration au label « Solar Impulse Efficient Solution »



PARIS, le 29 janvier 2021



Jusqu'à une date très récente (annonce du vaccin anti-Covid19) qui a permis une reprise des marchés pétroliers, l'année 2020 a été marquée dès la fin du premier trimestre par des conditions de marché très dégradées avec un prix moyen du baril inférieur de 36% à celui de l'année 2019 et des mesures de confinement qui ont eu des impacts importants sur la chaîne logistique et la chaîne de production. Certains de nos clients et distributeurs ont ainsi fermé leurs usines ou très fortement réduit leur activité pour faire face à la baisse de la demande finale et/ou la réduction de leurs effectifs.



Aussi, l'unité de Sines au Portugal (...)



