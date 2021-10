Ecoslops annonce une levée de fonds de l'ordre de 6 millions d'euros

Paris, 28 octobre 2021, à 17h35

Ecoslops (Euronext Growth – ALESA - FR0011490648), la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l’économie circulaire, est heureuse d’annoncer le lancement de deux augmentations de capital en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, d'un montant brut global de l’ordre de 6 millions d’euros (l’« Opération »).



Vincent Favier, Président Directeur Général d’Ecoslops : « Cette augmentation de capital est destinée à accélérer le développement de la société, et en particulier celui de la Scarabox®. Dernière innovation d’Ecoslops, cette solution clé-en-main répond aux besoins de très nombreux pays émergents et nécessite d’y consacrer des ressources techniques commerciales appropriées. Cette levée de fonds permettra aussi de poursuivre les développements en cours du P2R, et notamment dans la zones Aise du Sud-Est, à Singapour. A travers ces deux activités, Ecoslops contribue à la production bas carbone de produits énergétiques issus de l’économie circulaire »

(...)



