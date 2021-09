Ecoslops - 1er semestre 2021

Paris, le 20 Septembre 2021 - 08h00





Ecoslops (Euronext, FR0011490648 - ALESA), la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice en cours, arrêtés au 30 juin 2021 par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 17 septembre 2021.



Vincent Favier, Président Directeur Général d'Ecoslops, déclare :



Au cours du premier semestre 2021, Ecoslops a enregistré un retour graduel à la normale de son activité au Portugal. L'unité de Marseille, qui permet de doubler la capacité de production en Europe, a été achevée avec succès et est désormais en mode Exploitation depuis le début du mois de juillet 2021. Parallèlement, la construction de la première unité de la Scarabox est en cours. Cette solution innovante de revalorisation des déchets, adaptée aux pays émergents, marque l'entrée de la société sur un nouveau marché ainsi qu'un virage stratégique vers une activité équilibrée entre l'exploitation d'unités en propre (P2R) et la vente d'équipements et de services clés en main (Scarabox).



Sur un plan opérationnel, le semestre se traduit par :

(...)





Pour lire le communiqué en intégralité, voir PDF ci-dessous