Ecoslops - 1er semestre 2020

Paris, le 24 Septembre 2020 - 22h00



Ecoslops (Euronext, FR0011490648 - ALESA), la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie

circulaire, annonce ses résultats non audités pour le premier semestre de l'exercice en cours,

arrêtés au 30 juin 2020 par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 24 septembre 2020.



Vincent Favier, Président Directeur Général d'Ecoslops, déclare :



Au cours du premier semestre, et plus particulièrement au cours du second trimestre, l'activité

du Groupe a été impactée de façon significative par la crise sanitaire liée à la Covid-19, et ses

répercussions sur la vie économique, ainsi que par la baisse des cours des produits pétroliers

résultant d'une baisse de la demande dans ce contexte de contraction de l'économie mondiale.



Sur un plan opérationnel, cette crise s'est traduite sur le semestre par :

(...)



Lire le communiqué en intégralité : Voir PDF ci-dessous