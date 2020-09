Économie : le patient chinois se prend en main

Lors de la visioconférence qui a réuni Xi Jinping, A. Merkel, C. Michet et U. von der Leyen, les dirigeants de l'UE ont cherché à faire avancer la conclusion d'un accord bilatéral avec la Chine. (© AFP)

Accélération de la production, rebond de la consommation : la confiance renaît en Chine. Le reste du monde va-t-il en profiter ?

En propulsant cet été ses différents indices à leurs meilleurs niveaux de l'année, la Bourse de Shanghai faisait clairement le pari de la reprise dans l'empire du Milieu. Elle ne s'est pas trompée.

En août, malgré les vents contraires (effets récessifs du Covid-19, inondations jamais vues depuis des décennies, multiples tensions avec les États-Unis), la production industrielle a dépassé le consensus des économistes, en progressant de 5,6% en glissement annuel, soit 0,8 point de plus qu'en juillet (4,8%), selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.

Première touchée, première à repartir

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les ventes au détail ont augmenté de 0,5% sur un an, passant ainsi dans le vert pour la première fois de l'année. Avec, au palmarès des produits gagnants, les équipements de télécommunication (25,1%), les cosmétiques (19%), les bijoux (15,3%) et les automobiles (11,8%).

«Si l'élan de la reprise se maintenait en septembre, la croissance économique devrait s'accélérer au troisième trimestre», a indiqué Fu Linghui, porte-parole du Bureau des statistiques. Et ce, après une croissance de 3,2% en glissement annuel au deuxième trimestre, faisant suite à une contraction de 6,8% sur les trois premiers mois de l'année.

Premier pays à être touché de plein fouet par le nouveau coronavirus (à Wuhan, en