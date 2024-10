Economie circulaire: Suez prend une participation de 20% dans la filiale de Renault

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les groupes Renault et Suez, partenaires depuis 2008 dans la valorisation des véhicules en fin de vie, ont annoncé jeudi élargir leur collaboration avec l'entrée de Suez à hauteur de 20% au capital de la filiale d'économie circulaire du constructeur automobile.

Renault a créé en 2022 une filiale à 100% - baptisée "The future is neutral" (l'avenir est neutre) - "mise au service" de toute l'industrie automobile avec notamment pour but d'"optimiser la durée de vie des voitures et des batteries déjà en circulation", entre autres grâce à la réparation.

Outre la collecte et le traitement des véhicules et des batteries hors d'usage, l'entité propose également des matières recyclées pour la production de véhicules neufs et des pièces issues de l'économie circulaire comme alternative à des pièces neuves.

Lors d'un point de presse commun, le constructeur automobile et Suez, spécialisé dans le traitement des déchets, ont annoncé que ce dernier allait "prendre une participation de 20% dans le capital" de "The future is neutral", Renault gardant les 80% restants.

L'opération va permettre à la filiale de "bénéficier d'un apport de ses deux actionnaires de 140 millions d'euros en vue d'accélérer et développer ses activités, au bénéfice de l'ensemble de l'industrie automobile européenne", précise le communiqué commun.

Cette entité de Renault dédiée à l'économie circulaire a réalisé un chiffre d'affaires de "1 milliard d'euros l'an dernier", a précisé le directeur général de Renault Luca de Meo lors de la conférence de presse.

"C'est une plateforme ouverte, nous voulons embarquer toute l'industrie. Notre ambition est de devenir le point d'entrée pour le recyclage de matériaux, un champion européen", a-t-il ajouté.

L'objectif est "de créer de nouvelles solutions de recyclage en boucle fermée, de l'automobile vers l'automobile", selon M. de Meo.

Parlant de l'économie circulaire comme d'une "opportunité business", le directeur général de la marque au losange a également souligné que "les consommateurs sont de plus en plus conscients qu'il faut réduire l'empreinte environnementale".

Renault et Suez étaient déjà partenaires depuis 2008 pour le recyclage des déchets métalliques et la valorisation des véhicules en fin de vie.

"Sécuriser les approvisionnements en matières premières secondaires est un enjeu clé des prochaines années pour le secteur automobile", qui doit "réduire sa dépendance aux matières premières vierges", estime pour sa part Sabrina Soussan, PDG du groupe Suez.