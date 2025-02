ECONOCOM : Résultats Annuels 2024 : Croissance solide du chiffre d'affaires et premières initiatives du plan One Econocom

Bruxelles, 13 février 2025

Résultats Annuels 2024 :

Croissance solide du chiffre d'affaires et premières initiatives du plan One Econocom

Chiffre d'affaires à 2 744 millions d'euros, en croissance 1 de 3,6 %, intégralement organique 2 , en ligne avec la guidance annuelle.

Marge opérationnelle à 110,4 millions d'euros, soit une profitabilité de 4,0 %.

Résultat net consolidé à 37,7 millions d'euros, soit un Bénéfice Net Par Action de 0,220 €, impacté par la hausse des éléments non récurrents en lien avec la transformation du groupe.

Forte réduction de l'endettement financier net à 96 millions d'euros.

Mise en œuvre du plan de recrutement des forces commerciales et relance du programme d'acquisitions avec bb-net, leader du reconditionnement informatique en Allemagne, en janvier 2025

Chiffres clés

En M€ 2023 retraité 2024 Variation publiée Chiffre d'affaires 2 647 2 744 3,6 % Marge opérationnelle 114,5 110,4 -3,6 % Résultat opérationnel 103,6 88,1 -15,0 % Résultat net consolidé 62,6 37,7 -39,8 % Bénéfice Net Par Action 0,35€ 0,22€ -37,4 % Endettement financier net 181 96 -85

M. Jean-Louis Bouchard, Président-fondateur du groupe Econocom, a déclaré : « 2024 a marqué un tournant dans l'histoire d'Econocom avec la réalisation de la première année du plan ‘One Econocom' et la nomination d'Angel Benguigui en tant que CEO. Son leadership et sa connaissance fine du Groupe vont lui permettre de piloter la nouvelle phase de réforme et développement qui s'ouvre. »

M. Angel Benguigui, CEO du groupe Econocom, a commenté : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme et un profond engagement que j'ai abordé en 2024 mes nouvelles responsabilités à la tête du Groupe. L'année s'achève sur des résultats solides au regard de la transition profonde que nous avons commencé à opérer. L'évolution des technologies nous oblige à faire des investissements indispensables à la mutation de nos métiers pour préserver notre compétitivité future. »

Première année du plan stratégique One Econocom

Econocom a atteint son objectif annuel de croissance, confirmant la pertinence de la transition initiée par le Groupe.

Afin de soutenir sa croissance future, Econocom a lancé un plan de renforcement de ses forces commerciales, qui s'est traduit par le recrutement de plus de 60 talents et la formation des équipes. Par ailleurs, le Groupe a renforcé les synergies entre ses métiers, ses solutions et ses géographies, développant de nouveaux relais de croissance, notamment avec le lancement de Gather, sa nouvelle marque européenne ciblant le marché de l'audiovisuel, des communications unifiées et de l'information.

En parallèle de la cession de la société Les Abeilles au groupe Boluda en juin 2024, le Groupe a renforcé en janvier 2025 sa présence en Allemagne en acquérant 80% de bb-net, un leader du reconditionnement informatique basé à Schweinfurt, auprès de son fondateur et dirigeant, Michael Bleicher. Cette opération stratégique consolide la présence du groupe dans l'économie circulaire au niveau européen. En 2024, bb-net a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros et emploie une cinquantaine de collaborateurs. La société dispose d'un outil de reconditionnement de premier plan, lui permettant de commercialiser les deux tiers de ses équipements sous la marque TecXL auprès de distributeurs informatiques. Cette acquisition s'inscrit dans les objectifs partagés dans le cadre du plan stratégique One Econocom y compris les critères financiers et extra-financiers exigeants fixés par le Groupe.

Progression du chiffre d'affaires et solide marge opérationnelle 2

Le groupe Econocom a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 2 744 millions d'euros, en hausse [1] de +3,6 %, intégralement organique, par rapport au chiffre d'affaires 2023 retraité. Dans un contexte sectoriel de la technologie contrasté, la croissance organique du chiffre d'affaires en 2024 est en forte progression par rapport à celle observée en 2023 qui s'élevait à 1,2%, démontrant la pertinence du modèle économique du groupe, diversifié et équilibré entre ses trois activités.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

Le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) s'établit à 1 205 millions d'euros, en croissance de +0,5 %. L'activité renoue avec une dynamique positive, dans la lignée du premier semestre 2024, soutenue par des tendances de marché mieux orientées dans la distribution technologique en Europe. La marge opérationnelle [2] de P&S s'établit à 39,3 millions d'euros, soit un taux de profitabilité de 3,3 %.

Le chiffre d'affaires de Technology Management & Financing (TMF) s'élève à 1 048 millions d'euros, en forte progression de +7,7 %. Cette solide performance reflète la qualité et l'attractivité des offres de financement flexibles, sur-mesure mises en place par le groupe, et l'accélération de la tendance de fond privilégiant l'usage à la possession. La marge opérationnelle 2 de TMF s'établit à 46 millions d'euros, faisant ressortir un taux de profitabilité de 4,4 %.

de TMF s'établit à 46 millions d'euros, faisant ressortir un taux de profitabilité de 4,4 %. Enfin, les activités Services enregistrent un chiffre d'affaires de 491 millions d'euros, en hausse 1 de +3,1 %. Le taux de profitabilité s'établit à 5,1 % sur l'année avec une marge opérationnelle 2 de 25 millions d'euros.

En tant que première année du plan One Econocom, 2024 représente une année de transition marquée par des avancées opérationnelles significatives, portant à la fois sur l'accroissement des synergies entre les métiers et les pays, et sur les investissements importants réalisés pour renforcer les équipes de vente. Au global, ces éléments, qui posent les jalons de la performance future du groupe, se traduisent par une marge opérationnelle 2 de 110,4 millions d'euros, comparée à 114,5 millions d'euros en 2023 retraité.

Le résultat des activités poursuivies atteint 38,4 millions d'euros vs. 58,2 millions d'euros en 2023 retraité, après prise en compte :

des autres produits et charges opérationnelles de -19,6 millions d'euros, liés à des coûts de départ et des dépréciations,

d'un résultat financier de -20,2 millions d'euros, contre -19,6 millions en 2023 retraité, et

d'une charge d'impôt de -29,5 millions d'euros, contre -25,8 millions en 2023 retraité.

Retraité des activités non poursuivies de -0,7 millions d'euros, le résultat net consolidé s'établit à 37,7 millions d'euros.

Forte diminution de l'endettement financier net

L'endettement financier 3 net diminue nettement pour s'établir à 96 millions d'euros au 31 décembre 2024, à comparer à 181 millions d'euros au 31 décembre 2023, représentant 20% des capitaux propres et 0,65 fois l'EBITDA 2024.

Econocom bénéficie aujourd'hui d'une situation financière renforcée, notamment grâce aux désinvestissements réalisés en 2024 conformément aux objectifs établis dans le cadre du plan One Econocom.

Econocom affirme ses engagements RSE et sa démarche de décarbonation

Econocom adopte une approche stratégique ambitieuse et structurée en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Durant cette année de transition, le groupe a en effet procédé à la validation par l'initiative Science Based Targets (SBTi) de ses engagements, confirmant ainsi l'ambition et la pertinence de sa démarche de décarbonation. Des objectifs précis et mesurables ont été fixés dans ce cadre : réduire de 61,4 % les émissions de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 d'ici 2028, et porter la part d'électricité renouvelable de 5 % à 92 % sur la même période. L'engagement d'Econocom s'étend également à sa chaîne de valeur, avec l'objectif que 100 % de ses fournisseurs adoptent des objectifs SBTi d'ici 2028, démontrant une approche systémique de sa responsabilité environnementale.

En parallèle, le groupe a obtenu à nouveau la médaille d'or EcoVadis en 2024, avec une notation de 74/100, améliorant ainsi de 4 points sa notation 2023. Cette performance positionne Econocom dans le top 5 % des entreprises les plus performantes en matière de RSE à l'échelle mondiale. L'ambition affichée d'atteindre le niveau Platinum du Sustainability Rating d'ici 2028 témoigne d'une volonté de progrès et d'amélioration continus.

Enfin, le lancement au premier trimestre 2024 de "Impact", un média digital dédié à la RSE, illustre la volonté du groupe de faire preuve de transparence et de renforcer la communication sur ses engagements auprès de l'ensemble de ses parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes. En phase avec la directive CSRD et l'importance croissante des indicateurs extra-financiers, cette plateforme met en lumière les réalisations et les progrès d'Econocom.

Cette stratégie affirmée s'inscrit dans le plan One Econocom, qui place l'impact au cœur de la vision stratégique du groupe, bien au-delà d'une simple démarche de conformité.

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale d'effectuer un remboursement de prime d'émission de 0,10 euro par action. Sur base de la moyenne du cours des 20 derniers jours, le rendement s'établit à 5,6%.

Le remboursement prévu en juillet 2025 s'élèverait donc à 16,7 4 millions d'euros et correspondrait à un pay-out de 44% du résultat net 2024.

Perspectives

Dans un contexte économique contrasté, et un marché de la technologie en constante évolution, Econocom confirme son ambition de croissance rentable.

Le Groupe anticipe une croissance 2025 supérieure à celle réalisée en 2024.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 le jeudi 17 avril 2025 après bourse

1 Pour les activités poursuivies à normes constantes

2 Pour les activités poursuivies à normes et périmètres constants et en intégrant la croissance organique des sociétés acquises

3 Endettement financier net incluant les dettes financières courantes et non courantes et excluant notamment la dette induite par l'application d'IFRS16 aux contrats de location (locaux, véhicules…) dont Econocom est preneur et tout actif et passif détenu en vue de la vente

4 Pro forma de l'annulation des 12 millions d'actions d'auto-contrôle. Cf communiqué de presse en date du 13 février 2025.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2 744 millions d'euros en 2024. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

COMPTE DE RESULTAT

En M€ 2023 retraité 2024 Chiffre d'affaires 2 647 2 744 Marge opérationnelle 114,5 110,4 Dotations aux amortissements des actifs incorporels d'acquisition -2,5 -2,7 Autres produits opérationnels 2,1 0,8 Autres charges opérationnelles -10,5 -20,3 Résultat opérationnel 103,6 88,1 Autres produits financiers 1,1 1,1 Autres charges financières -20,7 -21,3 Résultat avant impôt 84,0 67,9 Impôt -25,8 -29,5 Résultat net des activités poursuivies 58,2 38,4 Résultat net des activités non poursuivies et mises en équivalence 4,5 -0,7 Résultat net consolidé 62,6 37,7 Résultat net ajusté 66,4 60,3

Econocom est actuellement en train de finaliser les états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024. Le Commissaire de la société a confirmé que ses procédures d'audit relatives aux informations financières, pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, sont pratiquement achevées et n'ont révélé aucune correction significative à apporter aux informations financières incluses dans ce communiqué de presse. Si des changements significatifs survenaient lors de la finalisation de l'audit, un communiqué de presse supplémentaire serait publié. Econocom prévoit de publier le rapport annuel complet de l'année 2024, audité dans son intégralité, aux alentours du 27 février 2025.

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2023 retraité 31.12.2024 Ecarts d'acquisition 525 525 Autres actifs non courants 202 195 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location 164 179 Clients et autres débiteurs 776 860 Autres actifs courants 198 207 Trésorerie 227 330 Actifs détenus en vue de la vente 225 96 TOTAL ACTIF 2 317 2 393

(En M€) PASSIF 31.12.2023 retraité 31.12.2024 Capitaux propres - part du groupe 411 425 Intérêts minoritaires 60 49 CAPITAUX PROPRES TOTAL 471 474 Emprunts obligataires 202 201 Dette financière 206 224 Provisions 53 49 Engagement brut de valeurs résiduelles financières 107 121 Fournisseurs et autres créditeurs 827 888 Autres passifs 372 405 Passifs détenus en vue de la vente 79 30 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 317 2 393

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin 2023 publiées dans le rapport annuel 2023 et celles publiées dans le rapport annuel 2024.

Le « Publié 2023 » correspond au chiffre d'Affaires et à la marge opérationnelle présentés dans le rapport annuel 2023.

Le « Retraité 2023 » correspond au chiffre d'Affaires et à la marge opérationnelle à fin 2023 du rapport annuel 2024 publié et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma 2023 » correspond au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle à fin 2023 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 2023 – 12 mois 2 681,2 998,5 1 206,6 476,1 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changement de méthode comptable -33,7 -26,1 -7,6 - Retraité 2023 2 647,4 972,3 1 199,0 476,1 Impact change 1,9 1,1 0,8 - Variation de périmètre 0,4 0,4 - - Pro forma 2023 2 649,8 973,8 1 199,9 476,1

Marge opérationnelle en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 2023 116,2 47,6 43,3 25,3 Variation du périmètre des activités non poursuivies et changement de méthode comptable -1,7 -1,1 -0,6 - Retraité 2023 114,5 46,5 42,7 25,3 Impact change -0,3 0,0 -0,4 0,0 Variation de périmètre -0,1 -0,1 - - Pro forma 2023 114,1 46,4 42,3 25,3