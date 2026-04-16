ECONOCOM : Poursuite de la transformation du groupe au cours d'un premier trimestre marqué par un environnement difficile

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 16 avril 2026

Poursuite de la transformation du groupe au cours

d'un premier trimestre marqué par un environnement difficile

Chiffres clés

En M€ T1 2025 consolidé 1 T1 2026 consolidé Variation publiée Chiffres d'affaires 680 679 -0,2% de TMF 250 216 -13,7% de P&S 292 331 13,6% de Services 138 132 -4,6%

1 Retraité des variations d'activités non poursuivies.

Angel Benguigui , CEO du groupe Econocom, a déclaré : « Dans un contexte évolutif marqué par des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et l'actualité géopolitique, notre chiffre d'affaires reflète à la fois les défis de notre secteur et la résilience du groupe Econocom, bénéficiant de sa diversification entre ses activités ainsi que de sa présence sur les principales géographies Européennes. Conformément au plan One Econocom, nous avons également approfondi notre programme visant à améliorer notre profitabilité, notamment via des offres à plus forte valeur ajoutée et à accroître la génération de cash-flow. »

Un environnement complexe mais une transformation en cours

Au 31 mars 2026, Econocom a enregistré un chiffre d'affaires de 679 millions d'euros depuis le début de l'exercice, stable en total mais en recul de 1,9% en organique , par rapport au premier trimestre 2025. Cette performance reflète un contexte complexe, en miroir d'un premier trimestre 2025 dynamique.

La période actuelle est marquée par de fortes tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sous l'effet de la forte demande de l'industrie de l'IA. En réponse à ces tensions, le groupe met en place des réponses coordonnées permettant de limiter les impacts : stabilisation des prix, ouverture à de nouveaux fournisseurs, adaptation des cycles de locations, développement des offres de matériels reconditionnés y compris avec l'acquisition de Back IT en France.

Sur la période, les activités poursuivies ont connu les développements suivants :

Technology Management & Financing (TMF) affiche un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros , en recul de 13,7%, contrastant avec le fort momentum de l'an passé.

affiche un chiffre d'affaires de , en recul de 13,7%, contrastant avec le fort momentum de l'an passé. Products & Solutions (P&S) affiche une forte croissance de 13,6%, reflétant notamment une demande qui anticipe les contraintes à venir sur l'offre de matériel. L'activité enregistre un chiffre d'affaires de 331 millions d'euros , bénéficiant également de l'effet année pleine des acquisitions réalisées en Audiovisuel (9,0% de croissance organique et 4,6% liés aux acquisitions).

affiche une forte croissance de 13,6%, reflétant notamment une demande qui anticipe les contraintes à venir sur l'offre de matériel. L'activité enregistre un chiffre d'affaires de , bénéficiant également de l'effet année pleine des acquisitions réalisées en Audiovisuel (9,0% de croissance organique et 4,6% liés aux acquisitions). L'activité Services résiste avec un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros , s'érodant de 4,6%.

En parallèle, le groupe a lancé un projet d'excellence opérationnelle pour améliorer sa profitabilité et sa génération de cash-flow, structuré autour de trois piliers stratégiques :

Positionnement commercial vers davantage de valeur-ajoutée et renforcement de la force commerciale avec une approche client optimisée par des investissements IT ciblés.

Réduction des coûts par une plus grande mutualisation des moyens humains, technologiques et des achats.

Amélioration de la génération et conversion de cash-flow du groupe, notamment avec une optimisation du besoin en fonds de roulement.

Ces initiatives permettront au groupe de progresser sur la trajectoire du plan One Econocom avec un retour vers la croissance à court-terme tout en consolidant sa position à moyen-terme.

Synertrade a par ailleurs été définitivement cédée le 31 mars dernier parachevant ainsi le recentrage du groupe sur ses activités cœur.

Prochaine publication : résultats semestriels 2026 – 23 juillet 2026, après Bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

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