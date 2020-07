ECONOCOM : Perspectives pour les résultats du S1 2020

Perspectives pour les résultats du S1 2020

Dans la continuité du communiqué de presse relatif à la finalisation de la cession d'EBC, Econocom souhaite préciser ses attentes sur les résultats du 1er semestre 2020.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 sera meilleur qu'initialement prévu au début de la pandémie du Covid-19, mais restera en baisse comparé à celui du 1er semestre 2019.

En ce qui concerne, le Résultat Opérationnel Courant (ROC), le groupe s'attend à un atterrissage du même ordre de grandeur que celui réalisé lors du 1er semestre 2019.

Econocom anticipe également un niveau de Dette Nette Comptable inférieur à celui du 30 Juin 2019.

Prochaine publication : résultats semestriels 2020 le 29 juillet 2020 après Bourse.

