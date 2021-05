ECONOCOM : Opérations réalisées sur l'action Econocom

Communiqué de presse - 3 mai 2021

Au cours de la période du 26/04/2021 au 02/05/2021, une filiale indirecte de la société Econocom Group SE (à savoir BIS Bedrijfs Informatie Systemen B.V.) a acquis un total de 221 216 actions Econocom Group pour un prix total de 747 397,38 euros.

Au 3 mai 2021, BIS Bedrijfs Informatie Systemen B.V. détient 15 998 654 actions Econocom Group sur un nombre total de 220 880 430 titres émis, soit 7,24% des titres de la société.

A cette date, Econocom Group et ses filiales directes et indirectes détiennent ensemble 30 219 679 actions Econocom Group, à savoir 13,68% des actions de la société.

A propos d'Econocom

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

Pour plus d'informations

https://www.econocom.com/fr

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : etienne.jacquet@econocom.com

Contact Relations Presse : info@capvalue.fr

Tél. +33 1 80 81 50 04