ECONOCOM : NOTIFICATION TRANSPARENCE

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

21 mai 2024

NOTIFICATION TRANSPARENCE

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la « Loi ») relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Le 17 mai 2024, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group SE (la « Société ») a reçu une notification conjointe de franchissement de seuil, à la hausse, par M. Jean-Louis Bouchard, Econocom International BV et la Société à la suite des rachats d'actions propres réalisés par cette dernière.

Il est rappelé que la Société est contrôlée par Econocom International BV, elle-même contrôlée par M. Jean-Louis Bouchard.

Cette notification l'informe qu'au 16 mai 2024, Econocom International BV a franchi, conjointement avec la Société, à la hausse le seuil de 65% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

Au 16 mai 2024, M. Jean-Louis Bouchard, Econocom International BV et la Société détiennent ensemble 155.580.472 droits de vote (dont 148.676.742 pour Econocom International BV et 6.903.730 pour la Société) sur les 239.234.205 droits de vote attachés à des titres de la Société (dénominateur), soit 65,03% des droits de vote de la Société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs aux déclarations de franchissement de seuil des actionnaires est publié dans la section « Information Règlementée – Déclarations des actionnaires » du site web Finance Econocom.

( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/informations-reglementees )

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : eric.bazile@econocom.com

Contact agence communication financière : info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00