ECONOCOM : Légère progression du chiffre d'affaires 9 mois 2023 grâce à la performance des Services et la bonne tenue de TMF

19 octobre 2023

Légère progression 1 du chiffre d'affaires 9 mois 2023 grâce

à la performance des Services et la bonne tenue de TMF

Dans un contexte économique dégradé, Econocom témoigne d'une bonne résilience et affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2023 de 1 926 millions d'euros, en hausse 1 de 0,9% (-2,0% en organique 2 ) portée par l'activité Services mais impactée par un marché en baisse pour Produits & Solutions.

Sur les 9 premiers mois de 2023, les activités ont connu les développements suivants :

Le chiffre d'affaires de Produits & Solutions (P&S) atteint 862 millions d'euros, soit une croissance 1 limitée de 0,1%. L'activité continue de bénéficier de l'intégration réussie des sociétés SEMIC en Espagne et LYDIS aux Pays-Bas, mais affiche une décroissance organique 2 de 5,1%, après une forte croissance à fin septembre 2022. L'environnement actuel de marché marqué notamment par une inflation persistante du prix des composants et la hausse ininterrompue des taux d'intérêt, est en effet plus défavorable que celui de l'an passé, ce qui retarde les décisions d'investissement des entreprises. Toutefois, Econocom a mieux résisté que l'ensemble de son marché de référence 3 , grâce notamment à ses offres combinées avec ses autres métiers.

Le revenu de Technology Management & Financing (TMF) ressort en faible hausse 1 de 0,3% à 689 millions d'euros (-1,0% en organique 2 ). TMF est parvenu depuis le début de l'année à compenser la quasi-totalité des gros contrats contributeurs en chiffre d'affaires enregistrés au 1 er semestre 2022. Econocom anticipe un retour à une croissance plus soutenue au dernier trimestre, période traditionnellement à haute saisonnalité.

Dans la continuité du 2 ème trimestre, les Services maintiennent une trajectoire de croissance positive (totale 1 et organique 2 ) de 3,9% à 374 millions d'euros, profitant d'une dynamique de ses marchés hors de France .

Perspectives de fin d'année

Compte tenu du niveau de croissance à fin septembre, le groupe estime que la progression de son chiffre d'affaires 2023 sera positive mais inférieure aux 5% visés, malgré un quatrième trimestre attendu en croissance par rapport à 2022.

Grâce à une politique active de préservation des marges et d'optimisation des coûts de structure, le groupe prévoit toutefois un résultat net en 2023 du même ordre de grandeur qu'en 2022.

Plan Stratégique 2024 - 2028

Econocom présentera son plan stratégique à la communauté financière le 16 novembre prochain à Bruxelles à l'occasion d'un Capital Markets Day dédié.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuels 2023

Econocom mettra à disposition sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2024 d'ici la fin de l'année.

1 A normes constantes

2 A normes et périmètres constants

3 Le marché de la distribution IT B2B a baissé de 15% en moyenne selon plusieurs études références

Annexe : Réconciliation entre les données financières publiées à fin T3 2022 dans le communiqué de presse du 14 octobre 2022

Le « Publié 9 mois 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires présentés dans le communiqué de presse diffusé le 14 octobre 2022.

Le « Retraité 9 mois 2022 » correspond au Chiffre d'Affaires à fin septembre 2022 et tient compte des variations d'activités non poursuivies au sens d'IFRS 5 et des changements de présentations comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes.

Le « Pro Forma 9 mois 2022 » correspond au Chiffre d'affaires à fin septembre 2022 retraités corrigés des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes et périmètre constants.

Chiffre d'affaires en M€ Total Groupe TMF P&S Services Publié 9 mois 2022 1 826 706 759 360 Variation du périmètre des activités non poursuivies et autres corrections pour comparabilité 83 -20 102 - Retraité 9 mois 2022 1 909 687 861 360 Impact change -2 - -1 - Variation de périmètre (acquisitions) 58 10 48 - Pro Forma 9 mois 2022 1 965 696 909 360

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 50 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 718 millions d'euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

