ECONOCOM : L'initiative Science Based Targets (SBTi) valide les engagements pris par Econocom en termes de décarbonation

communiqué de presse

23 septembre 2024

L'initiative Science Based Targets (SBTi) valide les engagements pris par Econocom en termes de décarbonation

Une étape majeure de l'ambitieux plan du groupe

destiné à réduire les émissions de carbone

et à encourager les parties prenantes à suivre le mouvement

Après avoir signé la lettre d'engagement SBTi fin 2023, Econocom annonce la validation de ses objectifs scientifiques de réduction des émissions à court terme, marquant une étape clé dans sa stratégie de responsabilité sociétale et environnementale. Cet engagement, aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris, reflète la volonté d'Econocom de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique.

Engagements du groupe envers la réduction des émissions de carbone

Econocom s'engage à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des Scopes 1 et 2 de 61,4 % d'ici 2028 par rapport à l'année de référence 2018. Ce plan ambitieux inclut une augmentation de la part de l'électricité renouvelable, passant de 5 % en 2018 à 92 % d'ici 2028. De plus, Econocom prévoit que 100 % de ses fournisseurs, couvrant les biens et services achetés, aient des objectifs fondés sur la SBTi d'ici 2028.

La transparence et la responsabilité sont au cœur de cette démarche engagée par Econocom, qui donnera lieu à des processus rigoureux pour suivre et publier les progrès, garantissant ainsi la conformité avec les standards de la SBTi. Face à ce défi global, Econocom travaille en étroite collaboration avec ses partenaires et fournisseurs pour les encourager à adopter des pratiques alignées avec ses objectifs climatiques.

« Notre engagement envers l'initiative SBTi, inscrit au sein de notre plan stratégique 2024-2028 One Econocom, reflète notre conviction profonde que les entreprises ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Nous sommes fiers de pouvoir travailler de concert avec nos clients et partenaires sur des solutions digitales efficaces, et qui contribuent également à construire un avenir plus durable pour tous. » - Véronique di Benedetto , Vice-présidente d'Econocom en charge de la RSE et de l'Impact.

Une nouvelle reconnaissance de notre stratégie RSE, au service d'un avenir plus durable

Econocom a récemment obtenu la médaille d'or EcoVadis avec un score de 74/100, en amélioration de 4 points par rapport à 2023, récompensant ses performances en matière de responsabilité sociale et environnementale. Cette distinction place Econocom parmi les 5 % des entreprises les mieux notées par EcoVadis à l'échelle mondiale. Econocom vise la médaille Platinum d'ici 2028, objectif également inscrit au sein du plan stratégique de l'entreprise.

Depuis de nombreuses années, et face à l'enjeu climatique et énergétique, Econocom déploie une stratégie RSE complète, articulée autour de trois axes principaux : l'économie circulaire, la réduction de l'impact environnemental et l'inclusion sociale. Sur son premier pilier, Econocom a mis en place un modèle favorisant la réutilisation et le recyclage des équipements numériques pour réduire l'impact du numérique. L'entreprise propose à ses clients des solutions visant à prolonger la durée de vie des équipements technologiques, contribuant ainsi à réduire l'impact du numérique. Sur son deuxième pilier, Econocom minimise l'empreinte environnementale de ses activités, notamment par une gestion optimisée des ressources et l'utilisation d'énergies renouvelables. Enfin, Econocom promeut une culture d'inclusion, valorisant la diversité au sein de ses équipes et dans ses initiatives communautaires, et s'engage à promouvoir l'éducation numérique auprès des jeunes défavorisés.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

