ECONOCOM : L'entité applicative du groupe Econocom devient Apps Cloud et Data

L'entité applicative du groupe Econocom devient Apps Cloud & Data

Econocom accélère le développement de son offre de service dédiée à la conception, l'intégration et la transformation d'applications métiers.

Afin d'accompagner les enjeux croissants des entreprises dans leur transformation numérique, Econocom annonce aujourd'hui le changement de nom de son entité CTSA qui devient Apps, Cloud & Data. Cette nouvelle identité permet à Econocom d'aligner son offre de services dédiée à la conception, l'intégration et la transformation d'applications métiers sur l'évolution des besoins de ses clients, en s'appuyant sur les avancées technologiques du marché du Cloud.

L'entité Apps, Cloud & Data réunit les expertises indispensables à la transformation numérique des entreprises autour de trois offres :

Modern applications : développer, moderniser et automatiser le déploiement des applications métiers ;

: développer, moderniser et automatiser le déploiement des applications métiers ; Modern platforms : concevoir les architectures Cloud et industrialiser leur exploitation, afin d'apporter la flexibilité, la fiabilité et l'agilité aux applications et aux données ;

: concevoir les architectures Cloud et industrialiser leur exploitation, afin d'apporter la flexibilité, la fiabilité et l'agilité aux applications et aux données ; Data valorisation: répondre aux enjeux de collecte, de stockage, de traitement et d'analyse des données au profit du métier.

En adéquation avec les besoins actuels des entreprises, l'entité Apps, Cloud & Data permettra de maximiser les synergies au sein de projets pluridisciplinaires, et de tirer pleinement parti des atouts d'Econocom: des partenariats stratégiques avec les leaders du marché (Microsoft, AWS, Google), et une culture centrée sur l'humain et tournée vers le résultat. Cette organisation entre également en résonance avec le modèle original du Groupe Econocom, articulé entre Planète et Satellites.

Alexandre Lecomte, Directeur Général apps cloud & data, indique : « Pour parvenir à perdurer et à se démarquer dans un marché fortement concurrentiel à l'ère de la transformation numérique, les entreprises doivent se doter de la capacité de développer de nouvelles applications toujours plus rapidement, et de moderniser leur parc applicatif. L'enjeux consiste à déployer et opérer régulièrement de nouvelles applications d'une manière agile et fiable, de les exploiter efficacement tout en valorisant leur patrimoine de données. Avec l'entité Apps, Cloud & Data, Econocom s'affiche comme le partenaire de choix des entreprises pour leurs besoins en développement applicatif, plateforme et exploitation des données. »

Apps, Cloud & Data fait partie de la division Services Numériques d'Econocom. Présente dans 10 pays, la division compte 8 850 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 1,042 milliard d'euros.

Grâce à la complémentarité et la couverture unique de ses trois activités - Services Numériques, Produits et Solutions Digitales, et Financement des Projets - Econocom apporte à ses clients des solutions digitales clés en main, qui leur permettent de tirer immédiatement bénéfice de leur investissement.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale responsable des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 420 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

www.econocom.com

Contact Presse : Doriam Chemcham

Directrice Communication Commerciale

doriam.chemcham@econocom.com

+33 6 68 29 29 29

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : ymhplZSalm2bnZ+flpuXamdjmJiWlpXGmpabk2NsY5nIcGySm5qTbZvIZnBhlmhq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70134-cp_appsclouddata_080721.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com