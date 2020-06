ECONOCOM : Finalisation de la cession de la société EBC

Finalisation de la cession de la société EBC

Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 17 avril dernier et suite à l'aval reçu des autorités de la concurrence, Econocom annonce la réalisation définitive de la cession de sa filiale EBC (Econocom Business Continuity) à la société d'investissement Chequers Capital.

Cette activité qui regroupe les activités de maintenance en France et emploie environ 430 personnes réparties sur 27 sites a généré un chiffre d'affaires de près de 86 millions d'euros en 2019.

Les produits de cession de la filiale EBC contribueront à réduire l'endettement et préserver la solidité financière du groupe Econocom.

Jean-Louis Bouchard, PDG du Groupe Econocom déclare : « Je suis très satisfait de la finalisation de la cession d'EBC. Cette opération permettra à la société EBC de poursuivre son développement en Europe. Econocom, dans le cadre de son métier d'entreprise générale digitale, disposera de ressources supplémentaires pour continuer, grâce à son expertise unique de la coordination opérationnelle des services, des équipements et du financement, à accompagner ses clients dans leurs projets digitaux. »

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

