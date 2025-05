ECONOCOM : Econocom réalise avec succès un placement privé Schuldschein de 225 millions d'euros

Communiqué de presse

Bruxelles, 5 mai 2025

Econocom réalise avec succès un placement privé

Schuldschein de 225 millions d'euros

Econocom, groupe pionnier dans l'accompagnement de la transformation numérique des organisations publiques et privées, annonce avoir finalisé avec succès un placement privé Schuldschein d'un montant total de 225 millions d'euros. L'opération, initialement lancée pour 100 millions d'euros, a été plus que doublée en raison d'une forte demande, portant le montant final à 225 millions d'euros. Elle se compose de plusieurs tranches libellées en euros, à taux fixes et variables, avec des maturités de 3 et 5 ans.

Le succès de ce placement reflète la confiance et l'intérêt des investisseurs dans la stratégie d'Econocom, la diversité de ses activités, ainsi que la solidité de son profil financier.

Les fonds levés contribueront au déploiement du plan stratégique du Groupe, notamment par le biais d'acquisitions ciblées, ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.

Les arrangeurs de ce placement sont ABN AMRO et Bayerische Landesbank, Crédit Agricole CIB, Commerzbank et Landesbank Baden-Württemberg.

Philippe Renauld, Directeur Général Finance et M&A du groupe Econocom , a déclaré : “ Dans un environnement de marché volatile et incertain, cette opération illustre la forte confiance de nos investisseurs et partenaires financiers dans notre modèle économique, nos ambitions stratégiques et notre capacité à générer de la croissance durable. Ce placement nous permet d'élargir notre base d'investisseurs européens et internationaux, et de renforcer davantage notre profil financier. »

A PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat

d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en

fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,744 milliards d'euros en 2024. Le

groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

