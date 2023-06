ECONOCOM : Econocom obtient la médaille d'or Ecovadis

Communiqué de presse - 27 juin 2023

Le groupe Econocom, entrepreneur du numérique responsable, obtient la médaille d'or Ecovadis, plateforme d'évaluation des performances RSE, pour l'année 2022. Avec une notation de 70/100, qui représente une augmentation de quatre points par an depuis 2019, soit 12 points en trois ans, Econocom se classe dans le top 5% des entreprises les plus respectueuses des critères RSE d'Ecovadis.

Après l'obtention d'une médaille d'argent en 2019, cette récompense vient distinguer la capacité d'Econocom à placer l'impact au cœur de ses activités, notamment en matière d'environnement, de responsabilité sociale, d'éthique et d'achats responsables – les quatre thèmes évalués par Ecovadis.

« L'engagement de notre groupe, reconnu par l'ensemble de nos clients et partenaires, s'inscrit dans notre identité d'entrepreneur du numérique responsable, c'est-à-dire qu'il est intégré à notre activité même. L'obtention de cette médaille d'or Ecovadis est une très bonne nouvelle que je considère néanmoins non comme un aboutissement, mais comme un encouragement à intensifier nos efforts et nos progrès », déclare Jean-Louis Bouchard, président d'Econocom.

« Cette médaille d'or est une réussite collective, qui vient récompenser le travail accompli par l'ensemble des directions et collaborateurs d'Econocom. Cette augmentation de 12 points en trois ans vient témoigner de l'évolution de la politique du groupe vers toujours plus d'exigence en termes d'impact » , déclare Véronique Di Benedetto, Vice-présidente Econocom, en charge de la responsabilité sociétale.

A PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 50 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 718 millions d'euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

https://www.econocom.com/fr

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Contact presse :

econocom@the-arcane.com

olivier.beaunay@econocom.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : ymhwlJlpaZqXmpqdkpxnl2hnl5pix5aWmmaVxmqemJeVbp5hxZpoa5eWZnFhm2Zq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80614-cp_econocom-ecovadis_def_fr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com