ECONOCOM : Econocom lance une grande campagne de recrutement, une étape majeure de sa stratégie de croissance

Paris, le 15 avril 2024 - Entrepreneur du numérique responsable et pionnier de l'économie circulaire en Europe, Econocom annonce aujourd'hui le lancement d'une ambitieuse campagne s'inscrivant dans le déploiement de son plan stratégique One Econocom, permettant à 100 agents commerciaux d'élite de rejoindre le groupe dans les trois prochaines années.

Aujourd'hui, Econocom dispose d'un atout majeur lié à son modèle : son réseau d'agents commerciaux. Ces chefs d'entreprise indépendants opèrent pour le compte de l'entreprise et interviennent au quotidien chez les clients du groupe. Avec la mise en place du plan stratégique ‘One Econocom 2024-2028', le groupe ambitionne d'augmenter son chiffre d'affaires de 2,8 à 4 milliards d'euros d'ici les cinq prochaines années. Pour soutenir cette croissance, Econocom souhaite notamment renforcer son équipe commerciale et la proximité avec ses clients à travers l'Europe.

« Depuis plus de 40 ans, Econocom détient une expertise conséquente dans le développement de cette force commerciale indépendante, qui accompagne nos clients sur le long terme » déclare Jean-Louis Bouchard, Président et fondateur d'Econocom. « La spécificité d'Econocom est d'être la seule entreprise du numérique à avoir mis en place ce modèle des agents commerciaux, qui sont de véritables chefs d'entreprise indépendants. C'est une force stratégique conséquente qui offre aux candidats une opportunité exceptionnelle de rejoindre une entreprise leader du secteur tout en bénéficiant d'une indépendance entrepreneuriale. ”

Il s'agit notamment d'attirer des commerciaux expérimentés dans les métiers d'Econocom (distribution d'équipements, services IT, solutions de location et recycling), souhaitant s'inscrire dans un projet entrepreneurial. Ce programme illustre parfaitement l'ADN d'Econocom, ses valeurs et nourrit une relation de proximité et de confiance à long terme avec ses clients.

« Le groupe Econocom, grâce à ses métiers et son écosystème est un terrain de jeux très riche et unique. Un commercial de talent pourra s'y épanouir et laisser libre cours à sa créativité pour proposer des solutions sur-mesure aux clients » déclare Hélène Lory-Delambre, Directrice en charge du programme de renforcement des équipes commerciales. « L'année dernière, plus de 80 agents commerciaux agissaient auprès de grands clients pour le compte du groupe. Au travers de cette campagne, nous avons l'ambition de doubler cette force commerciale européenne indépendante et agile d'ici fin 2026. »

Ce programme ambitieux est soutenu par une campagne pluri-média, incluant également des vidéos témoignages d'agents commerciaux. Ce dispositif est déployé à un niveau européen : en France, en Italie, en Espagne, au Benelux, en Allemagne et au Royaume-Uni.

