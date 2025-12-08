ECONOCOM : Econocom lance son site marchand de matériel IT reconditionné destiné aux professionnels

Puteaux, 8 décembre 2025

Econocom lance son site marchand de matériel IT reconditionné destiné aux professionnels

A l'occasion de la Journée mondiale du climat, Econocom, spécialiste de la transformation digitale des entreprises, lance le 8 décembre « shop.econocomfactory.com », son site marchand dédié à l'achat de matériel informatique reconditionné destiné aux entreprises. L'objectif est d'installer durablement le réflexe du reconditionné au cœur des pratiques d'achat des professionnels, un levier opérationnel mesurable pour réduire l'empreinte carbone, tout en renforçant la performance économique grâce à l'optimisation des coûts.

Un modèle inspiré du B2C, ancré dans l'économie Française, et désormais adapté aux enjeux B2B

Tout comme le grand public qui a largement adopté l'achat de matériel reconditionné, les entreprises intègrent dans leur stratégie informatique de plus en plus de solutions de réemploi pour la gestion des environnements de travail. Econocom Factory, filiale d'Econocom, répond à ce besoin en proposant un site e-commerce de matériel numérique reconditionné, combinant simplicité d'accès, traçabilité et amélioration de l'impact carbone.

La plateforme offre un catalogue multi-marques enrichi de services intégrés : SAV, garanties étendues, livraison rapide, personnalisation selon les usages métiers. Basée à Montpellier, Econocom Factory s'inscrit dans une logique d'économie circulaire territoriale : tous les équipements y sont reconditionnés, créant une valeur économique locale. Ce modèle, ancré dans les territoires, permet de conjuguer performance opérationnelle et réduction de l'empreinte environnementale.

Au-delà de la réponse économique qu'apporte le reconditionné face aux pressions budgétaires que subissent les entreprises, ce nouveau site marchand s'inscrit dans un contexte plus largement favorable. Les acteurs économiques sont désormais prêts à faire évoluer leurs pratiques : selon une étude IFOP 2024, 67 % des collaborateurs perçoivent positivement l'usage d'un matériel informatique reconditionné dans leur activité professionnelle. Côté acheteurs, 70 % préfèrent désormais finaliser leurs commandes en ligne sans contact commercial (McKinsey), confirmant la pertinence d'une approche digitale pour l'acquisition de matériel reconditionné.

« Nous assistons à une convergence forte entre digitalisation et décarbonation. Les entreprises veulent des solutions concrètes, mesurables, et compatibles avec leurs obligations en matière de RSE » , souligne Stanislas Husson, Directeur Général d'Econocom Factory. « Avec cette plateforme, nous rendons l'accès au matériel reconditionné plus simple, plus économique et donc plus responsable . »

Un modèle vertueux, pour répondre aux enjeux environnementaux et réglementaires

Ce lancement s'inscrit dans un contexte où le numérique représente près de 4 % des émissions mondiales de CO 2 , dont près de 80 % sont liées à la fabrication des équipements (source : ADEME). A cela s'ajoute le fait que dans la majorité des entreprises, les ordinateurs et smartphones continuent d'être remplacés selon des cycles non optimisés, souvent sans logique d'usage ni de mesure d'impact . En allongeant la durée d'usage des ordinateurs et en favorisant leurs réemplois sur le marché de seconde main, Econocom Factory permet d'agir concrètement sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Cette démarche répond également aux nouvelles exigences réglementaires de la directive européenne CSRD , qui fait de la mesure de l'impact carbone du numérique un impératif réglementaire. Les DSI et directions achats doivent désormais intégrer la performance environnementale dans leurs décisions d'investissement : chaque achat IT est un levier stratégique de la trajectoire bas carbone des entreprises.

« L'achat IT n'est plus un simple acte d'approvisionnement. C'est un acte d'engagement pour le climat. Chaque commande devient un signal tangible de la trajectoire bas-carbone d'une entreprise », Mathilde Saint-Pol, présidente d'Econocom Factory.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 450 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,744 milliards d'euros en 2024. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, Bel Small et Family Business.

