ECONOCOM : Econocom intègre le consortium mené par Onepoint et soutient son plan stratégique visant à sauver Atos

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

15 mai 2024

Econocom intègre le consortium mené par Onepoint

et soutient son plan stratégique visant à sauver Atos

Econocom, groupe industriel dans la transformation digitale des entreprises et des organismes publics, coté sur Euronext à Bruxelles et fondé il y a 50 ans par Jean-Louis Bouchard, entrepreneur français, annonce ce jour avoir rejoint le consortium formé par Onepoint, leader de la transformation technologique des entreprises et des acteurs publics dirigé par David Layani, dont l'ambition est de faire d'Atos la plateforme européenne du digital, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, et le premier opérateur européen de cloud souverain.

Ce soutien s'ajoute à celui de Butler Industries, société d'investissement française basée à Paris et fondée par Walter Butler, également présente à Shanghai, Londres et Singapour. Il s'inscrit dans la continuité du partenariat existant entre Econocom et Atos, les deux groupes ayant développé de nombreux projets communs de co-traitance dans l'infogérance, notamment dans les équipements et les systèmes, pour de grands groupes au cours des 20 dernières années et établi ensemble une joint-venture en 2022.

Conformément à l'offre soumise au Conseil d'administration d'Atos, le 3 mai 2024, le plan stratégique soutenu par le consortium se structure autour de trois axes prioritaires :

Protéger et conserver l'intégralité des actifs du Groupe ;

Permettre au Groupe de renouer dès que possible avec une trajectoire de croissance rentable ;

Assurer la restructuration de la dette d'Atos.

Jean-Louis Bouchard, Président Directeur Général d'Econocom a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre le consortium formé par Onepoint et Butler Industries pour soutenir le sauvetage de ce fleuron technologique français qu'est Atos. Econocom a un partenariat historique avec Atos, qui n'a cessé de se renforcer à travers les années. Il est de notre devoir de protéger et de reconduire ce partenariat en soutenant le seul projet industriel crédible qui garantisse l'intégrité et la pérennité du groupe, celui emmené par Onepoint, avec qui nous partageons la même audace et les mêmes valeurs entrepreneuriales. »

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est précurseur dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Ses solutions, centrées sur le développement et la transformation de la workplace, de l'audiovisuel & du digital signage ainsi que des infrastructures, couvrent la responsabilité globale des expertises nécessaires à la réalisation d'un projet digital : de la phase de design et d'aide au choix de la solution jusqu'au déploiement des équipements et à leur infogérance. Cela inclut l'achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés et managés, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de vie.

Présent dans 16 pays avec plus de 8 800 collaborateurs, Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business, et a réalisé un chiffre d'affaires de 2 681 millions d'euros en 2023.

www.econocom.com

Contact agence communication financière : info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00

Havas : onepoint@havas.com - 06 45 75 81 10 / 06 72 55 80 35