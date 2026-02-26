ECONOCOM : ECONOCOM FACTORY ACCÉLÈRE SON MODÈLE CIRCULAIRE ET INCLUSIF EN INTÉGRANT LE STATUT D'ENTREPRISE ADAPTÉE AVEC L'ACQUISITION DE BACK IT

Communiqué de presse

Bruxelles, le 26 février 2026

ECONOCOM FACTORY ACCÉLÈRE SON MODÈLE

CIRCULAIRE ET INCLUSIF EN INTÉGRANT LE STATUT

D'ENTREPRISE ADAPTÉE AVEC L'ACQUISITION DE BACK IT

Econocom Factory, entité du groupe Econocom dédiée au reconditionnement et à l'économie circulaire des équipements numériques, franchit une nouvelle étape à la suite de l'acquisition de Back IT, entreprise adaptée implantée en Occitanie .

Déjà entreprise à mission, Econocom Factory poursuit le déploiement d'un modèle industriel à impact, alliant circularité du numérique, réduction de l'empreinte environnementale de l'IT et création de valeur sociale durable.

Cette acquisition concrétise son ambition en intégrant pleinement l'inclusion des personnes en situation de handicap au cœur même de son outil industriel, et en renforçant un modèle fondé sur la prolongation de la durée de vie des équipements numériques.

L'inclusion comme pilier du modèle industriel

L'intégration de Back IT renforce les capacités industrielles d'Econocom Factory, en augmentant les volumes de reconditionnement et en consolidant son ancrage territorial en France. Elle permet d'accompagner durablement la croissance des projets IT circulaires des clients professionnels tout en maintenant un haut niveau d'exigence en matière de qualité, de fiabilité et de traçabilité.

Avec cette filiale Entreprise Adaptée, Econocom Factory fait de l'inclusion un pilier structurant de son développement, en favorisant l'emploi de personnes en situation de handicap dans des métiers qualifiés du reconditionnement numérique, soutenus par des parcours de montée en compétences, des conditions de travail adaptées et un accompagnement professionnel structurant.

Les activités industrielles deviennent ainsi un levier concret d'insertion professionnelle, à l'intersection des enjeux sociaux et environnementaux. Cette nouvelle entité constitue également un levier de développement supplémentaire sur lequel Econocom Factory s'appuiera pour accompagner sa trajectoire de croissance responsable.

Une proposition de valeur renforcée pour les entreprises

Pour ses clients, cette évolution se traduit par une proposition de valeur enrichie : une capacité industrielle portée à près de 200 000 équipements IT reconditionnés par an (ordinateurs, tablettes et smartphones, hors accessoires et périphériques), un impact environnemental objectivable et un impact social directement intégrable dans leurs démarches RSE.

Stanislas Husson, Directeur Général d'Econocom Factory :

« L'intégration de Back IT nous permet de renforcer très concrètement notre capacité opérationnelle, tout en maintenant un haut niveau d'exigence industrielle en matière de numérique responsable ».

Le groupe Econocom pourra ainsi faire bénéficier ses clients, publics comme privés, de prestations réalisées par cette nouvelle entité, leur permettant de contribuer concrètement à l'inclusion de personnes en situation de handicap.

Econocom Factory se positionne comme un partenaire industriel engagé, capable de conjuguer performance économique, exigences réglementaires et création de valeur extra-financière, au service d'un numérique circulaire et inclusif. Cette étape s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Econocom, qui vise à optimiser l'usage des ressources technologiques en faisant de l'économie circulaire, de la décarbonation du numérique et de la solidarité des prérequis de son développement.

À PROPOS D'ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises.

Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext Bruxelles, indices Tech Leaders et Family Business.

