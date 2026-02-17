ECONOCOM : COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

Communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, le 17 février 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF A UNE NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

-

Publication effectuée en application de l'article 14 relative à la publicité des participations importantes.

En date du 6 février 2026, Fidelity Management & Research Company LLC, contrôlée par FMR LLC, a annoncé avoir franchi à la baisse le seuil de 5% des droits de votes, en passant de 11,964,713 droits de vote à 11,197,030, sur un total de 227,435,308 droits de vote.

En date du 6 février 2026, différentes entités, filiales et contrôlées par FMR LLC détiennent un total de 15,514,003 droits de vote.

Suivant l'annulation des actions détenues en propre du 10 février 2026, cela représente 9,5% du capital (162.759.902 actions) et 6,9% des droits de vote d'Econocom Group (223.498.206 droits de vote).

Conformément à la Loi, l'ensemble des communiqués de presse relatifs aux opérations sur l'action, sont publiés dans la section « Informations Réglementées » du site web d'Econocom.

( https://www.econocom.com/fr/investisseurs/informations-reglementees )

A PROPOS ECONOCOM

Le groupe Econocom, créé il y a 50 ans, est un pionnier dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Econocom distribue, finance et propose des services managés pour la workplace, l'audiovisuel et les infrastructures. Cela inclut l'achat d'équipements, leur configuration et personnalisation, leur maintenance et réparation, ainsi que le reconditionnement des équipements en fin de cycle et l'assistance aux utilisateurs finaux.

Présent dans 16 pays avec environ 8 680 collaborateurs, Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2025. Le groupe est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Tech Leaders, et Family Business.





POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : thomas.bangratz@econocom.com

Communication financière : financial.communication@econocom.com