ECONOCOM : Calendrier de paiement du remboursement de prime d'émission à hauteur de 0,16 euro par action

communiqué de presse

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

2 mai 2024

Calendrier de paiement

du remboursement de prime d'émission

à hauteur de 0,16 euro par action

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 2 avril 2024 a approuvé le remboursement de prime d'émission assimilée à du capital libéré, d'un montant de 0,16 euro par action.

Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, le détachement du coupon donnant droit au remboursement intervient à compter d'une période de deux mois suivant la publication de la décision de l'Assemblée Générale aux Annexes du Moniteur belge.

La date de détachement (ex-date) est fixée au 28 juin 2024.

La date d'enregistrement (record-date) est fixée au 1 er juillet 2024.

La date de paiement (pay-date) est fixée au 2 juillet 2024.

Le paiement sera effectué par l'agent payeur Euroclear Belgium.

